Η στάση της Βρετανίας απέναντι στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης φαίνεται σκληρή, καθώς με την τρίτη της στοχευμένη ενέργεια κατάφερε να χτυπήσει βασικούς στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών. Οι δηλώσεις των υπουργών Άμυνας αλλά και Εξωτερικών δεν προμηνύουν μια μετριοπαθή στάση. Τα μηνύματα όμως που λαμβάνουν οι Βρετανοί για την αμυντική ετοιμότητα της χώρας στο εσωτερικό είναι διαφορετικά. Δεν είναι λίγα τα βρετανικά άρθρα με προειδοποιήσεις νυν και πρώην στρατιωτικών για άμεση ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Μία τέτοια «αφύπνιση» ήρθε σήμερα με τη δημοσίευση έρευνας από την Επιτροπή Αμυντικών Υποθέσεων της βρετανικής Βουλής (Defence Committee), η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, αποθέματα αλλά και ικανότητες. «Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτύχει ποτέ στρατιωτική ή πολεμική ετοιμότητα χωρίς ακμάζουσα βιομηχανική βάση και χωρίς μία προσφορά που να μπορεί να προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει αρκετό προσωπικό εξειδικευμένο για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες και εξελισσόμενες στρατιωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως έθνος» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η έρευνα.

Λιγοστεύει το στρατιωτικό προσωπικό

Ο Σερ Τζέρεμι Κούιν, συντηρητικός βουλευτής και πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής, μιλώντας σήμερα σε BBC και Telegraph, κατηγόρησε το υπουργείο Άμυνας πως «γνωρίζει ότι στρατολογούνται μόλις 5 στελέχη για κάθε 8 που αποστρατεύονται», ενώ τόνισε πως οι προσλήψεις στον αμυντικό τομέα είναι «τόσο ζωτικής σημασίας, όσο και επίκαιρης».

Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Άμυνας είναι γεγονός πως αυτή τη στιγμή ο βρετανικός στρατός έχει 5.000 λιγότερους στρατιώτες από αυτούς που χρειάζεται. Πρώην αρχηγοί του στρατού είχαν προειδοποιήσει ότι οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας «χωλαίνουν από το 2010». Παράλληλα, η έκθεση εκτιμά ότι τα 1,95 δισεκατομμύρια λίρες που είχαν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό την προηγούμενη άνοιξη είναι πιθανό να δαπανηθούν για ελλείψεις που υπάρχουν στην άμυνα, παρά για ενίσχυση και αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας με αφορμή τις αποκαλύψεις δήλωσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα έτοιμες να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν τη χώρα» και διευκρίνισε ότι «συνεχίζουμε να τηρούμε όλες τις υπηρεσιακές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών του ΝΑΤΟ, την υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά και τις επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην Ερυθρά θάλασσα».

Πάντως, σήμερα το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη προγραμματισμένη άσκηση του ΝΑΤΟ λόγω μηχανικής βλάβης.

Νέος γύρος επιθέσεων

Μόλις χθες το βράδυ έλαβε χώρα η τρίτη σειρά στοχευμένων επιθέσεων από Βρετανία και Αμερική στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Συνολικά 36 στρατηγικοί στόχοι σε 13 περιοχές της Υεμένης χτυπήθηκαν, ενώ ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς τόνισε ότι δεν πρόκειται για «κλιμάκωση της κατάστασης» αλλά «γίνεται με στόχο να προστατεύσουμε αθώες ζωές και να διατηρήσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Σε αυστηρό τόνο ήταν οι σημερινές δηλώσεις του Βρετανού υπουργού εξωτερικών Λόρδου Κάμερον, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «οι επιθέσεις στη διεθνή ναυτιλία πρέπει να σταματήσουν» προσθέτοντας ότι οι απερίσκεπτες ενέργειες βάζουν αθώες ζωές σε κίνδυνο, απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και αποσταθεροποιούν την ευρύτερη περιοχή».

Πηγή: DW - Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο

