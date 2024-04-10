Το ενδεχόμενο Ουκρανοί κατάδικοι να μπορούν να υπηρετούν στον στρατό ήρθε ένα βήμα πιο κοντά σήμερα καθώς οι βουλευτές ενέκριναν σε πρώτη ανάγνωση ένα νομοσχέδιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τον ανεφοδιασμό και την εναλλαγή στρατευμάτων, που έχουν εξαντληθεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως οι κρατούμενοι που κατατάσσονται στον στρατό θα πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να λάβουν χάρη.

Ξεχωριστό νομοσχέδιο που προβλέπει μεγάλα πρόστιμα για τους πολίτες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες στρατολόγησης εγκρίθηκε επίσης σε πρώτη ανάγνωση.

Δεν είναι σαφές πόσοι επιπλέον άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων αν τα βήματα αυτά καταστούν νόμος.

Ποιοι κατάδικοι εξαιρούνται

Όσοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, έμφυλη βία, δολοφονία ή εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας δεν θα επιτραπεί να υπηρετήσουν στον στρατό, ανέφερε ο βουλευτής Ολέκσιι Χοντσαρένκο στην εφαρμογή Telegram.

Ο νόμος για την στρατολόγηση καταδίκων είναι πιθανό να υποστεί αλλαγές πριν από την τελική ανάγνωση, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος διαφθοράς, δήλωσε ένας άλλος βουλευτής, ο Γιάροσλαβ Ζελεζνιάκ. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την τελευταία ανάγνωση μετά τη συζήτησή του περαιτέρω σε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Τα στρατεύματα του Κιέβου πολεμούν απέναντι στον καλύτερα εξοπλισμένο ρωσικό στρατό, με τεράστιο δυναμικό στρατολόγησης, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Βουλή της Ουκρανίας άρχισε επίσης να εξετάσει σε τελική ανάγνωση ένα πολύπλοκο νομοσχέδιο που τροποποιεί τη διαδικασία στρατολόγησης έπειτα από μήνες επικρίσεων και συζητήσεων -- η ψηφοφορία για αυτό αναμένεται να διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη.

Αναμένεται να διευρύνει την ικανότητα του Κιέβου να στρατολογεί νέους στρατιώτες εν μέσω σημαντικά λιγότερων εθελοντών μαχητών και πολυάριθμων περιπτώσεων λιποταξίας καθώς ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει.

