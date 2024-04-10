Ισπανία: Στο νοσοκομείο η βασιλομήτωρ Σοφία - Την επισκέφθηκε ο βασιλιάς Φίλιππος

Στην κλινική Ruber International στη Μαδρίτη εισήχθη το βράδυ της Τρίτης η βασιλομήτωρ Σοφία με συμπτώματα ουρολοίμωξης.
Την 85χρονη Σοφία επισκέφθηκε σήμερα στο νοσοκομείο ο γιος της βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ' της Ισπανίας.
Ο μονάρχης βρέθηκε στο νοσοκομείο για μισή ώρα για να μάθει την κατάσταση της υγείας της μητέρας του, η οποία βρίσκεται υπό παρακολούθηση, με την κατάστασή της να εξελίσσεται «πολύ γρήγορα και ευνοϊκά», σύμφωνα με τον ισπανικό βασιλικό οίκο.
Εξερχόμενος από το νοσοκομείο, ο Ισπανός βασιλιάς ανέφερε στα ΜΜΕ πως η μητέρα του είναι πολύ καλά στην υγεία της και πρόθυμη να επιστρέψει στα καθήκοντά της το συντομότερο δυνατόν.
Ερωτηθείς πότε θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο η Σοφία, ο Φίλιππος δεν απάντησε, περιοριζόμενος σε μια κίνηση με τα χέρια του ως ένδειξη άγνοιας.
