Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζει» το αίτημα της Αυστραλίας να σταματήσει η δίωξη του Τζούλιαν Ασάνζ, του ιδρυτή του WikiLeaks, ο οποίος δημοσιοποίησε χιλιάδες απόρρητα αμερικανικά έγγραφα.

Τον Φεβρουάριο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι στήριξε ένα ψήφισμα που προωθήθηκε στο κοινοβούλιο, το οποίο ζητούσε την επιστροφή του 52χρονου Ασάνζ στη χώρα του. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν την έκδοση του Ασάνζ από τη Βρετανία στις ΗΠΑ, όπου είναι καταζητούμενος.

«Το εξετάζουμε» είπε ο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν έχει κάποια απάντηση για το αίτημα της Αυστραλίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, απευθυνόμενη στον Μπάιντεν, η σύζυγος του Ασάνζ έγραψε: «Κάντε το σωστό. Αποσύρετε τις κατηγορίες».

Η έκδοση του Ασάνζ «πάγωσε» τον Μάρτιο, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δώσουν εγγυήσεις πως δεν θα του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές θέλουν να δικάσουν τον Ασάνζ για 18 κατηγορίες – όλες εκτός από μία με βάση τον Νόμο περί Κατασκοπείας– για τη δημοσιοποίηση απόρρητων στρατιωτικών και διπλωματικών αρχείων και τηλεγραφημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.