Ουκρανία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο

Συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο χτυπήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ανέφερε ο προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γέρμακ έκανε λόγο για ιρανικής κατασκευής Shahed, που χρησιμοποιούν συχνά οι ρωσικές δυνάμεις για να πλήξουν στόχους στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη συνοικία Σολομιάνσκι, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στους ψηλότερους ορόφους του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.