Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ εργάζονται "επίμονα" για να εγκριθεί σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται "επίμονα" για να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, καθώς η ψηφοφορία έχει αναβληθεί αρκετές φορές από τη Δευτέρα.

"Εργαζόμαστε επίμονα με τους εταίρους μας στον ΟΗΕ επί ενός σχεδίου ψηφίσματος και του περιεχομένου του", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι.

Διεθνείς οργανώσεις προειδοποιούν με όλο και πιο επιτακτικό τόνο για τους κινδύνους λιμού και επιδημιών στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά.

Οι ΗΠΑ, σύμμαχος του Ισραήλ, άσκησαν βέτο στις 8 Δεκεμβρίου σε ένα προηγούμενο κείμενο που ζητούσε "ανθρωπιστική εκεχειρία" στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτή τη φορά, οι συζητήσεις επί του κειμένου που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν βαλτώσει, σύμφωνα με διάφορες πηγές, μεταξύ άλλων στο θέμα του ελέγχου της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα.

Το σχέδιο απόφασης προβλέπει ότι ο ΟΗΕ θα διενεργεί τους ελέγχους -- κάτι στο οποίο αντιτίθεται το Ισραήλ, που φοβάται την είσοδο όπλων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Κίρμπι υπογράμμισε ότι έως τώρα το Ισραήλ παίζει βασικό ρόλο στον έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, και πρόσθεσε "το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε αυτό".

"Συμφωνούμε σίγουρα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα δεινά στη Γάζα", υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ "εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα για να ανταποκριθούν" στην ανθρωπιστική κρίση.

"Αμφισβητώ το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο θα ήμασταν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ιδιαίτερα απομονωμένοι" στη διεθνή σκηνή λόγω των συζητήσεων που είναι σε εξέλιξη στον ΟΗΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος. "Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους διεθνείς εταίρους μας για τη διατύπωση (του κειμένου). Δεν πρέπει να αντλούμε πολύ βιαστικά συμπεράσματα", πρόσθεσε ο Κίρμπι.

"Αρκεί να κοιτάξετε τι μπορέσαμε να κάνουμε ανά τον κόσμο για να δείτε ότι ο ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μετράει πάντα, ότι οι απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών μετρούν πάντα", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.