Αγωνία για εκατοντάδες επιβαίνοντες σε νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο στη Βόρεια Θάλασσα

Το κρουαζιερόπλοιο Maud αντιμετώπισε το βράδυ της Πέμπτης απώλεια ηλεκτρικής ισχύος εν μέσω καταιγίδας στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς ταξίδευε από τη Νορβηγία προς την Αγγλία, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας.

Οι 266 επιβάτες και τα 131 μέλη του πληρώματος του νορβηγικού κρουαζιερόπλοιου είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

