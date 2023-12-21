Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας από την 1η Δεκεμβρίου, όταν κατέρρευσε έπειτα από μια εβδομάδα η εκεχειρία στον πόλεμο κατά της Χαμάς.

"Από το τέλος της εκεχειρίας, οι δυνάμεις μας εξόντωσαν περισσότερους από 2.000 τρομοκράτες από αέρος, θαλάσσης και ξηράς", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στη Γάζα, 20.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

