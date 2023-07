Δύο τραυματίες από την βομβιστική επίθεση σε δικαστήριο του Κιέβου - Νεκρός ο δράστης

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα Τετάρτη, όταν ένας άνδρας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος σε ένα δικαστήριο της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

❗️ It is reported about the explosion and shooting in the Shevchenkivskyi Court in #Kyiv. pic.twitter.com/CN5nERzPAx