Έκρηξη σε δικαστήριο στο Κίεβο - Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας - Δείτε βίντεο

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ερευνά μια έκρηξη που αναφέρθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο στην πρωτεύουσα Κίεβο.

❗️ It is reported about the explosion and shooting in the Shevchenkivskyi Court in #Kyiv. pic.twitter.com/CN5nERzPAx