Βίντεο του 5ου αμερικανικού Στόλου με την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να καταλάβουν το τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε την Τετάρτη το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό

Βίντε με τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτρέπουν την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ Richmond Voyager από ιρανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο έδωσε στην δημοσιότητα ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ.

Το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Όπως ενημερώνει η Κεντρική Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων του 5ου στόλου, οι Ιρανοί άνοιξαν πυρ σε ένα από τα δύο περιστατικά με τάνκερ κοντά στις ακτές του Ομάν, με τις δύο επιθέσεις να λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 5, 2023

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το ιρανικό σκάφος αποχώρησε όταν παρενέβη το αντιτορπιλικό USS McFaul (DDG 74) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέπτυξε μέσα επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας MQ-9 Reaper και P-8 Poseidon.

Το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρενέβη για να αποτρέψει την απόπειρα κατάσχεσης των δύο εμπορικών δεξαμενόπλοιων από σκάφη του ιρανικού ναυτικού, τα οποία διέσχιζαν διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν.

USS McFaul ​​​/ Rob Gaston

«Το σκάφος του ιρανικού πολεμικού ναυτικού πυροβόλησε κατά τη δεύτερη απόπειρα κατάσχεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού Τίμοθι Χόκινς.

Οι ΗΠΑ δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τα δεξαμενόπλοια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, το ένα από τα δύο πλοία είναι ελληνόκτητο, με σημαία Μπαχάμες.Το τάνκερ Richmond Voyager είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Ras Tanura με προορισμό τη Σιγκαπούρη και μετέφερε πετρέλαιο για την αμερικανική εταιρεία Cevron, η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό.

Από πλευράς της, η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) ανέφερε ότι πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου στον Κόλπο, το οποίο προσεγγίστηκε από δυνάμεις ασφαλείας μιας χώρας που η βρετανική αρχή δεν κατονόμασε.

Το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα μεταξύ Ιράν και Ομάν, στα ανοικτά των ακτών της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ, σύμφωνα με την UKMTO.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey είπε ότι ένα πλοίο ήταν πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαχαμών, το οποίο ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας και το διαχειριζόταν αμερικανική εταιρεία.

#UPDATE: The #US Navy said on Wednesday it intervened to prevent the #Iranian navy’s attempted seizure of two commercial tankers crossing international waters in the Gulf of #Oman https://t.co/LqvL1IBIYc — Arab News (@arabnews) July 5, 2023

The U.S. Navy said it intervened Wednesday when Iranian naval ships tried to seize two oil tankers and fired on one of them in the Gulf of Oman.https://t.co/CVtNohdiq5 — Stars and Stripes (@starsandstripes) July 5, 2023

