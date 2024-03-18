Το πρώτο βίντεο της ελληνικής φρεγάτας «Ύδρα» να περιπολεί στα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ ανήρτησε την Κυριακή η «EUNAVFOR ASPIDES». Στο βίντεο διακρίνεται εμπορικό πλοίο κοντά στη φρεγάτα.



Η φρεγάτα «Ύδρα» παρέχει προστασία σε εμπορικά πλοία που διέρχονται στα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ τονίζεται στην ανάρτηση της «EUNAVFOR ASPIDES», της ευρωπαϊκής στρατιωτικής επιχείρησης για την ασφάλεια στη θάλασσα.

«Η ‘’EUNAVFOR ASPIDES’’ συμβάλλει στην αύξηση της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα και στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας κατά μήκος των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας στην περιοχή» τονίζεται.

Σημειώνεται ότι η ελληνική φρεγάτα είχε την πρώτη της εμπλοκή την περασμένη Τετάρτη 13 Μαρτίου στον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES.

Συγκεκριμένα, η φρεγάτα ΥΔΡΑ τις πρωινές ώρες την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στον Κόλπο του Άντεν, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, έβαλε με πυροβόλο εναντίον 2 Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» απέπλευσε από το Ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις 26 Φεβρουαρίου, μετά την έγκριση του ΚΥΣΕΑ και στις 3 Μαρτίου 2024 αναπτύχθηκε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και εντάχθηκε στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES), η οποία έχει εντολή να προστατεύει τη ναυτιλία από επιθέσεις στη θάλασσα ή στον αέρα.

Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Πηγή: skai.gr

