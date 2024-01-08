Η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιδρομές, χρησιμοποιώντας κυρίως πυραύλους, σε διάφορους τομείς της επικράτειας της Ουκρανίας την ώρα της μεγάλης κίνησης σήμερα το πρωί, πλήττοντας κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τραυματίζοντας αρκετούς πολίτες, ανακοίνωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σε όλη την Ουκρανία κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές περί τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με την Πολεμική Αεροπορία να ανακοινώνει πως εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κρουζ και σε ορισμένες περιοχές βαλλιστικοί πύραυλοι.

«Ο εχθρός επιτίθεται με μοχθηρότητα σε ειρηνικές πόλεις», ανέφερε ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, ο δήμαρχος της πόλης Κρεβί Ρι (νότια), μέσω Telegram.

Ο κ. Βίλκουλ ανέφερε πως θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές αφού τερματιστεί η επίθεση.

Ούτε το ποιοι είναι οι στόχοι ούτε το πλήρες εύρος της ρωσικής επίθεσης είναι σαφές. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ρωσικής πλευράς σε αυτό το στάδιο.

Ο Ανατόλι Κούρτεβ, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στην πόλη Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω Telegram πως πυραυλική επίθεση προκάλεσε τραυματισμούς δημοτών, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό.

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Γιούρι Μαλάσκο έκανε λόγο από την δική του πλευρά για πέντε εκρήξεις και τουλάχιστον δύο τραυματίες στην ομώνυμη πρωτεύουσά της. «Πύραυλοι έπληξαν περιοχές όπου βρίσκονται κατοικίες», τόνισε ο περιφερειάρχης.

Τουλάχιστον μια γυναίκα τραυματίστηκε σε πυραυλικά πλήγματα στη Χαρκίβ (Χάρκοβο στα ρωσικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη. Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, που δημοσιοποίησε την πληροφορία αυτή μέσω Telegram, τόνισε επίσης πως επλήγησαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ξέσπασε πυρκαγιά.

Και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, ανάμεσά τους στη Ντνιπροπετρόφσκ και στη Χμελνίτσκι, αναφέρθηκαν «μαζικές πυραυλικές επιθέσεις».

Δυο χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, τα εμπόλεμα μέρη κλιμακώνουν τα αεροπορικά πλήγματα το ένα στα εδάφη του άλλου, καθώς οι δυνάμεις τους δυσκολεύονται να προελάσουν στην αχανή γραμμή του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

