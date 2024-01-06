Το Κίεβο παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία ότι η Ρωσία έπληξε το Χάρκοβο με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Χαρκόβου παρείχε σήμερα περαιτέρω αποδείξεις ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους που είχε προμηθευτεί από τη Βόρεια Κορέα, παρουσιάζοντας θραύσματά τους.

Ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους που προμηθεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα για πρώτη φορά στη διάρκεια της εισβολής της.

Ο Ντμίτρο Τσουμπένκο, εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα, είπε ότι ο πύραυλος, ένας από τους πολλούς που έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου στις 2 Ιανουαρίου, ήταν οπτικά και τεχνικά διαφορετικός από τα ρωσικά μοντέλα.

"Η μέθοδος παραγωγής δεν είναι πολύ σύγχρονη. Υπάρχουν παρεκκλήσεις από τους τυπικούς πυραύλους Iskander, που είδαμε στο παρελθόν σε πλήγματα στο Χάρκοβο. Αυτός ο πύραυλος είναι παρεμφερής με έναν από τους βορειοκορεατικούς πυραύλους", δήλωσε ο Τσουμπένκο στα μέσα ενημέρωσης επιδεικνύοντας τα απομεινάρια του.

Ο ίδιος είπε ότι ο πύραυλος ήταν κατά τι μεγαλύτερος σε διάμετρο σε σχέση με τον ρωσικό Iskander, ενώ η κεφαλή του, οι εσωτερικές ηλεκτρικές περιελίξεις και το πίσω τμήμα του πυραύλου επίσης είναι διαφορετικά.

"Αυτός είναι ο λόγος που τείνουμε προς την εκδοχή ότι αυτός πιθανόν να είναι ένας πύραυλος τον οποίο προμήθευσε η Βόρεια Κορέα", κατέληξε.

Ο Τσουμπένκο αρνήθηκε πάντως να αναφέρει την ακριβή ονομασία του πυραύλου.

Η Ρωσία επιτέθηκε στο Χάρκοβο με πολλούς πυραύλους αυτή την εβδομάδα σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 60 σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με πυραύλους και drone μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται σε καθεστώς εμπάργκο όπλων που της έχουν επιβάλει τα Ηνωμένα Έθνη από τότε που έκανε δοκιμή πυρηνικής βόμβας το 2006.

Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών--τα οποία εγκρίθηκαν με τη στήριξη και της Ρωσίας--απαγορεύουν στις χώρες να εμπορεύονται όπλα ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό με τη Βόρεια Κορέα.

Χθες, ισχυρίστηκε το ίδιο ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ, έπειτα από παρόμοιους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει και η Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλέσθηκαν τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Χαρκόβου, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι πύραυλοι που κατασκευάσθηκαν εκτός Ρωσίας εκτοξεύθηκαν στην επαρχία στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ποντολιάκ δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι πύραυλοι είναι βορειοκορεατικοί. Στις δηλώσεις που έκανε χθες η Ουάσιγκτον επικαλέσθηκε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.