Κίνα: Εντόπισε κατάσκοπο που δρούσε για λογαριασμό της Βρετανίας

Οι κινεζικες αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ο διευθυντής ξένης εταιρείας συμβούλων κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6.

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Πεκίνου ανέφερε μέσω WeChat ότι η υπηρεσία κατασκοπείας του Λονδίνου, που είναι γενικά γνωστή ως MI6 (σ.σ. στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών/τομέας έξι) χρησιμοποίησε ξένο υπήκοο, το επώνυμο του οποίου είναι Χουάνγκ, για να αποκτήσει «σχέσεις συνεργασίας στον τομέα (της συλλογής) πληροφοριών».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η MI6 «ανέπτυξε» (τη σχέση με) τον Χουάνγκ Μουμού το 2015.

Η εθνικότητα του προσώπου αυτού, επικεφαλής εταιρείας συμβούλων, δεν διευκρινίζεται, ούτε δίνεται το όνομα της εταιρείας. Αναφέρεται πως «εισήλθε στην Κίνα επανειλημμένα με οδηγίες να χρησιμοποιήσει το δημόσιο προφίλ του ως κάλυψη για να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Κίνα για λογαριασμό της Βρετανίας» και να «βρει άλλους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούσε να έλθει σε επαφή η MI6».

Φέρεται να έστειλε 17 αναφορές -μεταξύ άλλων και ορισμένες που περιείχαν κινεζικά κρατικά μυστικά- στην MI6 προτού εντοπιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο ανέφερε πως η έρευνα που διενεργήθηκε «οδήγησε γρήγορα στον εντοπισμό αποδείξεων πως ο Χουάνγκ επιδιδόταν σε κατασκοπευτική δραστηριότητα» και ότι «ελήφθησαν εξαναγκαστικά μέτρα» σε βάρος του, όρος που συνήθως σημαίνει πως κάποιος έχει προφυλακιστεί.

Όταν επικοινώνησε μαζί του για να του ζητήσει σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, το Φόρεϊν Όφις δεν απάντησε αμέσως.

Εδώ και μήνες, Λονδίνο και Πεκίνο ανταλλάσσουν κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Η βρετανική κυβέρνηση προειδοποίησε πως κινέζοι κατάσκοποι βάζουν ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο δημόσιους λειτουργούς. Ερευνητής στο βρετανικό κοινοβούλιο διέψευσε πρόσφατα πως κατασκόπευε για λογαριασμό της κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Πέρυσι, η Κίνα έκανε σειρά εφόδων σε ξένες πολυεθνικές εταιρείες συμβούλων.

Τον Μάιο, το Πεκίνο ανακοίνωσε πως ερευνήθηκαν τα γραφεία της αμερικανικής εταιρείας συμβούλων Capvision για την προστασία των «συμφερόντων εθνικής ασφαλείας» της Κίνας.

Τον Απρίλιο, οι κινεζικές αρχές ανέκριναν το προσωπικό του παραρτήματος στη Σαγκάη άλλης αμερικανικής εταιρείας συμβούλων, της Bain.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

