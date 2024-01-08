Λογαριασμός
Νέα Ζηλανδία: 21χρονη Μαορί βουλευτής χορεύει Haka πριν την πρώτη ομιλία της – Viral βίντεο

H Maipi-Clarke έγινε η νεότερη βουλευτής της Νέας Ζηλανδίας τα τελευταία 170 χρόνια

haka

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, η οποία στα 21 της έγινε η νεότερη βουλευτής της Νέας Ζηλανδίας τα τελευταία 170 χρόνια

Στην παρθενική της ομιλία στο Κοινοβούλιο, στις 12 Δεκεμβρίου, η Hana-Rawhiti Maipi-Clarke εκτέλεσε τον παραδοσιακό πολεμικό χορό των Μαορί «haka» ή αλλιώς «πολεμική κραυγή». 

Ωστόσο, το απόσπασμα έγινε viral στα social media τώρα και όλα τα διεθνή μέσα το αναμεταδίδουν. 

Σύμφωνα μάλιστα τον Guardian, η Maipi-Clarke δεν βλέπει τον εαυτό της ως πολιτικό, αλλά ως θεματοφύλακα της γλώσσας των Μαορί. 

Στην ομιλία που εκφώνησε στη συνέχεια η 21χρονη, παθιασμένη βουλευτής, υποσχέθηκε  στους ψηφοφόρους της  — «Θα πεθάνω για σας… αλλά θα ζήσω και για εσάς». 

«Φτάσαμε. Είμαστε εδώ. Πλέουμε. Πλοηγούμε, όπως έκαναν κάποτε οι πρόγονοί μας, στον μεγαλύτερο ωκεανό στον κόσμο» είπε η Hana-Rawhiti, περήφανη για την καταγωγή της. 

