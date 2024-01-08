Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, η οποία στα 21 της έγινε η νεότερη βουλευτής της Νέας Ζηλανδίας τα τελευταία 170 χρόνια

Στην παρθενική της ομιλία στο Κοινοβούλιο, στις 12 Δεκεμβρίου, η Hana-Rawhiti Maipi-Clarke εκτέλεσε τον παραδοσιακό πολεμικό χορό των Μαορί «haka» ή αλλιώς «πολεμική κραυγή».

Ωστόσο, το απόσπασμα έγινε viral στα social media τώρα και όλα τα διεθνή μέσα το αναμεταδίδουν.

Σύμφωνα μάλιστα τον Guardian, η Maipi-Clarke δεν βλέπει τον εαυτό της ως πολιτικό, αλλά ως θεματοφύλακα της γλώσσας των Μαορί.

Στην ομιλία που εκφώνησε στη συνέχεια η 21χρονη, παθιασμένη βουλευτής, υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους της — «Θα πεθάνω για σας… αλλά θα ζήσω και για εσάς».

«Φτάσαμε. Είμαστε εδώ. Πλέουμε. Πλοηγούμε, όπως έκαναν κάποτε οι πρόγονοί μας, στον μεγαλύτερο ωκεανό στον κόσμο» είπε η Hana-Rawhiti, περήφανη για την καταγωγή της.

Πηγή: skai.gr

