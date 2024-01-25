Ουκρανία: Ένας τραυματίας απο επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Οδησσό

Eπίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Τετάρτη το βράδυ στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε τον τραυματισμός ενός ανθρώπου καθώς και φωτιά στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης 'Ολεχ Κίπερ.

Σε μήνυμά του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Κίπερ ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε κατοικίες στην πόλη.

Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών.

Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης κήρυξε λήξη συναγερμού για αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.