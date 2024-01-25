Λογαριασμός
Ουκρανία: Ένας τραυματίας απο επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Οδησσό

Eπίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Τετάρτη το βράδυ στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε τον τραυματισμός ενός ανθρώπου καθώς και φωτιά στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης 'Ολεχ Κίπερ.

Σε μήνυμά του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Κίπερ ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε κατοικίες στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης κήρυξε λήξη συναγερμού για αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

