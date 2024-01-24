ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αναστολή της πρώτης εκτέλεσης θανατοποινίτη μέσω εισπνοής αζώτου

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την Τετάρτη προσφυγή με αίτημα να εμποδίσει τις αρχές στην Αλαμπάμα να προχωρήσουν στην πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ με χορήγηση αερίου αζώτου. Η προσφυγή αφορούσε τον καταδικασμένο για δολοφονία Κένεθ Σμιθ, του οποίου η προγραμματισμένη για το 2022 εκτέλεση ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή επειδή απέτυχε η προσπάθεια για τη χορήγηση ενδοφλέβιου διαλύματος προτού εκπνεύσει η προθεσμία του εντάλματος.

Το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα των δικηγόρων ότι μια δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης της θανατικής ποινής, αφότου ο Σμιθ επέζησε της προηγούμενης – επώδυνης για τον ίδιο – προσπάθειας, θα συνιστούσε παραβίαση της 8ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ που αφορά την κακομεταχείριση κρατουμένων.

Ως εκ τούτου, η εκτέλεση του θανατοποινίτη Κένεθ Σμιθ θα γίνει την Πέμπτη με χορήγηση αερίου αζώτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

