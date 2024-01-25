Φωτιά σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Τετάρτη σε μεγάλο διυλιστήριο στην πόλη Τουάψε της νότιας Ρωσίας, που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, κι η πυροσβεστική προσπαθεί να τη θέσει υπό έλεγχο, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις αρχές.

Ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας Κρασναντάρ αναφέρει πως «η πυρκαγιά τίθεται υπό έλεγχο», ενώ «κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα».

Χρήστες της πλατφόρμας Telegram αναφέρθηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας με drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

