Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι παίζει με τις ζωές ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τη διενέργεια διεθνούς έρευνας για να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους που – σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας – παρέσυρε στον θάνατο τους 74 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 65 ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παίζει με τις ζωές ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου. «Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι παίζουν με τις ζωές ουκρανών αιχμαλώτων», την αγωνία των αγαπημένων τους προσώπων και τα αισθήματα του λαού μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι κατέρριψε σκόπιμα το μεταγωγικό Il-76, επισημαίνοντας ότι στο αεροσκάφος που συνετρίβη στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ επέβαιναν Ουκρανοί οι οποίοι επρόκειτο να απελευθερωθούν στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

