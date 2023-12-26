Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν έναν σιδηροδρομικό σταθμό στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εκκένωση αμάχων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Χερσώνα, βράδυ. Περίπου 140 πολίτες περίμεναν στον σταθμό την αναχώρηση του τρένου εκκένωσης. Εκείνη τη στιγμή ο εχθρός ξεκίνησε μαζικό βομβαρδισμό στην πόλη», έγραψε στο Telegram ο υπουργός Ιγκόρ Κλιμένκο.

Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο συνάδελφοί του και δύο άμαχοι από θραύσματα οβίδων.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι «όλες οι υπηρεσίες» έχουν σπεύσει στον σταθμό όπου υπήρχαν πολλοί άμαχοι και ότι προς το παρόν ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανέφερε εξάλλου ότι ο σταθμός και το τρένο έχουν υποστεί ζημιές, ωστόσο «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο» και τα δρομολόγια μπορούν να συνεχιστούν.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τη Χερσώνα και την κράτησε επί αρκετούς μήνες το 2022, αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου, από την οποία βομβαρδίζει τακτικά την πόλη. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας, Ρομάν Μρότσκο, είπε νωρίτερα ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σημειωθεί πολλοί βομβαρδισμοί στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

