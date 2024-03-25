Οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για δύο μήνες από δικαστήριο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί. Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους ενδέχεται να παραταθεί. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Συνολικά, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν 11 συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ως δραστών.

Στις εικόνες από το δικαστήριο διακρίνονται τρεις εκ των φερόμενων δραστών να οδηγούνται με χειροπέδες στον ειδικό θάλαμο για τους κατηγορουμένους. Ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε ειδική καρέκλα, χωρίς να μπορεί να ανοίξει τα μάτια του.

Δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραδέχθηκαν την ενοχή τους: ο Νταλερζόν Μιρζόεφ και ο Σαϊντακράμι Μουρονταλί Ρατσαμπαλιζόντα. Σύμφωνα με το BBC, απευθύνθηκαν στο δικαστήριο στα τατζικικά με τη βοήθεια διερμηνέα. Οι άλλοι δύο ονομάζονται Σαμσιντίν Φαριντουνί και Μουχαμαντσομπίρ Φαϊζόφ.

Οι ρωσικές αρχές έχουν πει ότι οι κατηγορούμενοι είναι «ξένοι υπήκοοι», χωρίς να αναφέρουν την εθνικότητά τους. Το Τατζικιστάν είναι πρώην σοβιετική δημοκρατία στην Κεντρική Ασία, όπου το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων εργαζόταν παλαιότερα σε κομμωτήριο στην πόλη Ιβάνοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας. Ένας άλλος είναι πατέρας ενός νηπίου μόλις οκτώ μηνών, υπάλληλος σε εργοστάσιο στην πόλη Πολντόσκ, στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι κάποιοι στην Ουκρανία είχαν κάνει προετοιμασίες για να βοηθήσουν τους τρομοκράτες να περάσουν τα ρωσικά σύνορα. Το Κίεβο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

Πηγή: skai.gr

