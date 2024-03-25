Άλλες οκτώ κατηγορίες απαγγέλθηκαν σήμερα σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών της Σιγκαπούρης Σουμπραμάνιαμ Ισουαράν, ο οποίος βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει την πόλη-κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό κατηγορητήριο, φέρεται να απέκτησε πολύτιμα αντικείμενα αξίας περίπου 19.000 δολαρίων Σιγκαπούρης (13.000 ευρώ) από επιχειρηματία που είχε συναλλαγές με το υπουργείο Μεταφορών, του οποίου ο Σ. Ισουαράν ήταν επικεφαλής, αναφέρει η ανακοίνωση του Γραφείου Ερευνών για Πρακτικές Διαφθοράς (CPIB)

Σε βάρος του Ισουαράν έχουν απαγγελθεί συνολικά 35 κατηγορίες που αφορούν πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, σε μια χώρα στην οποία ο όρος «διαφθορά» μοιάζει με άγνωστη λέξη και τα πολιτικά σκάνδαλα σπανίζουν.

Η τελευταία υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλεκόταν το όνομα υπουργού χρονολογείται από το 1986. Τότε ο υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης Τε Τσεάνγκ Ουάν ερευνήθηκε για χρηματισμό. Πέθανε όμως προτού οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Σ. Ισουαράν συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορούμενος ότι έλαβε μίζες ύψους 383.340 δολαρίων Σιγκαπούρης (263.215 ευρώ) από τον μαλαισιανό μεγιστάνα ακινήτων Ονγκ Μπενγκ Σενγκ – ο οποίος έχει τα δικαιώματα για το Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης, έναν από τους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 – προκειμένου να προωθήσει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί, ο 61χρονος Ισουαράν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών και πρόστιμο έως και 100.000 δολαρίων Σιγκαπούρης (68.000 ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.