Ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 22 ουκρανικούς πυραύλους που είχαν στόχο το Μπέλγκοροντ

Δεύτερη νύχτα με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και επιθέσεις

Μπέλγκοροντ

Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 22 πυραύλους Vampire που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία με στόχο την περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το προηγούμενο βράδυ, το Κίεβο είχε εξαπολύσει επίθεση στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, πλήττοντας, όπως υποστήριξε, δύο ρωσικά πολεμικά πλοία.

Αμέσως μετά, η Μόσχα απάντησε με σφυροκόπημα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

