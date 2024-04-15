Τουλάχιστον 16 νεκροί, μεταξύ τους πολλοί μαθητές, σε πλημμύρες στο Ομάν

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στο Ομάν, από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες πλήττουν τη χώρα του Κόλπου από την Κυριακή, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Oman news agency μετέδωσε χθες το βράδυ ότι εννέα μαθητές και τρεις ενήλικες «έχασαν τη ζωή τους αφότου το όχημα στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από χειμάρρους» στο βόρειο κυβερνείο Ας- Σαρκίγια, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Μουσκάτ, ενώ πέντε άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σήμερα εντοπίστηκαν οι σοροί ενός παιδιού και άλλων τριών ανθρώπων.

Ισχυρές καταιγίδες, με τη συνοδεία σφοδρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων, πλήττουν το Ομάν από χθες, προκαλώντας πλημμύρες σε πολλές επαρχίες στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στα περισσότερα κυβερνεία της χώρας. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ήδη τον θάνατο 3 παιδιών τη 12η Φεβρουαρίου.

Η πολεμική αεροπορία του Ομάν παρενέβη επανειλημμένως τις τελευταίες ώρες, επιχειρώντας με ελικόπτερα, για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί έως την Τετάρτη και να πλήξει και άλλες χώρες του Κόλπου εντός των επόμενων ωρών, ιδίως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.