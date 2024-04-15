Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ψύχραιμη η αντίδραση της αγοράς ομολόγων στην Ευρώπη

Με ψυχραιμία αντέδρασαν σήμερα οι Ευρωπαικές αγορές ομολόγων, συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας, στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μ.Ανατολή.

Μάλιστα οι τιμές των περισσοτέρων ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν αναλόγως οι αποδόσεις τους, καθώς σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας, οι τίτλοι του Δημοσίου αποτελούν για τους επενδυτές «ασφαλέστερο καταφύγιο».

Παρόλο που το νέο παγκόσμιο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πιθανόν να φρενάρει την μείωση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Ήδη, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σλοβακίας Peter Kazmir, ενώ τάχθηκε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων τον Ιούνιο, επεσήμανε ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει μετά τα τελευταία γεγονότα να είναι πολύ προσεκτικά.

Σημειώνεται ότι οι αγορές προεξοφλούν ότι η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ συνολικά εντός του 2024 θα φθάσει το 0,82% , διαβλέποντας ότι μετά την πρώτη μείωση του Ιουνίου θα ακολουθήσουν δύο ακόμη τουλάχιστον εντός του έτους.

Σε αυτό το περιβάλλον το Ελληνικό Δημόσιο, είναι προγραμματισμένο να βγει στις αγορές την Τετάρτη 17 Απριλίου, προχωρώντας σε επανέκδοση υφιστάμενου ομολόγου. Τα ακριβή στοιχεία για το ύψος της δημοπρασίας και τη χρονική διάρκεια του ομολόγου, αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 94 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 27 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,44% από 3.43% που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έναντι 2,42% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1.02%

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το απόγευμα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0656 δολ . από το επίπεδο των 1,0635 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

