Την διαβεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεωτικό να καπνίσουν κάνναβη, εάν σπουδάσουν στη Γερμανία, έδωσε σήμερα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε Κινέζους φοιτητές στη Σανγκάη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση φοιτητή από το πανεπιστήμιο Τονγκτζί, που ρώτησε εάν θα πρέπει να καπνίσει κάνναβη όταν πάει να σπουδάσει στη Γερμανία.

Η Γερμανία ψήφισε τον Φεβρουάριο νομοθεσία που νομιμοποιεί την κάνναβη, επιτρέποντας σε ιδιώτες και συλλόγους να καλλιεργούν και να κατέχουν περιορισμένες ποσότητες.

Ο φοιτητής, ο οποίος σχεδιάζει να σπουδάσει στο Βερολίνο από τον Σεπτέμβριο, ρώτησε τον καγκελάριο πώς να αποφύγει την κάνναβη, αφού διάβασε ότι οι φοιτητές στη Γερμανία τώρα την καλλιεργούν στα διαμερίσματά τους --κάτι που είναι παράνομο στην Κίνα.

«Γι' αυτό ανησυχώ», δήλωσε ο νεαρός κινέζος και ρώτησε τον Σολτς τι θα πρέπει να έχει υπόψη του, «εάν δεν θέλω να δοκιμάσω καθόλου κάνναβη και δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο την υγεία μου».

«Η απάντηση είναι πολύ απλή: μην καπνίσετε. Φέτος θα γίνω 66 και δεν έχω ποτέ καπνίσει κάνναβη», δήλωσε ο καγκελάριος.

Ο Σολτς αντέδρασε και στην εντύπωση που έχει σχηματιστεί ότι τώρα όλοι στο Βερολίνο κυκλοφορούν με τσιγαριλίκια: «Εάν σπουδάζεις στο Βερολίνο, μπορείς να είσαι έξω σχεδόν όλη την ώρα και να μην συναντήσεις ποτέ κάποιον που το κάνει αυτό».

Η νέα νομοθετική ρύθμιση της Γερμανίας για την κάνναβη, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, έχει στόχο να περιορίσει, και όχι να αυξήσει τη χρήση κάνναβης, με το να την βγάλει «από την γκρίζα ζώνη».

«Δεν θέλουμε περισσότεροι άνθρωποι να καταναλώνουν κάνναβη, θέλουμε λιγότεροι άνθρωποι να καταναλώνουν κάνναβη, θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη δημόσια ενημέρωση γι’ αυτό», δήλωσε ο Σολτς.

Περίπου 4 εκατ. άνθρωποι κατανάλωσαν κάνναβη στη Γερμανία το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Η Σανγκάη είναι ο δεύτερος σταθμός στην τριήμερη επίσκεψη του καγκελαρίου στην Κίνα μετά το Τσονγκτσίνγκ. Σήμερα θα συνεχίσει το ταξίδι του στο Πεκίνο για πολιτικές συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ.

ΤΦ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.