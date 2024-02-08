Οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν εδώ και μήνες να περικυκλώσουν την Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, επιτίθενται στην πόλη «με πολύ μεγάλες δυνάμεις», ανέφερε σήμερα Πέμπτη ο δήμαρχος της πόλης, επικαλούμενος μια κατάσταση που είναι σε διάφορα σημεία «απλώς εξωπραγματική».

«Δυστυχώς ο εχθρός μας πιέζει απ' όλες τις πλευρές, δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα της πόλης μας που να είναι λίγο-πολύ ήρεμο. Επιτίθενται με πολύ μεγάλες δυνάμεις», δήλωσε ο Βιτάλι Μπάραμπαχ μιλώντας στην τηλεόραση.

Εξάλλου η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 11 από τα 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον τεσσάρων περιφερειών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στο νότο, την περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ στα νοτιοανατολικά και την κεντρική περιφέρεια Βινίτσια.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκλήθηκαν ζημιές σε περισσότερες από 20 κατοικίες και εμπορικά κτίρια στην πόλη Μικολάιφ και επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές στην Οδησσό. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

