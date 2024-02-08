Ηφαίστειο στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, εξερράγη σήμερα για δεύτερη φορά φέτος, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Πρόκειται για την έκτη έκρηξη του ηφαιστείου αυτού από το 2021.

Βίντεο σε απευθείας μετάδοση από την περιοχή δείχνουν «συντριβάνια» λάβας να βγαίνουν από ρωγμές στο έδαφος.

Het is opnieuw zover in IJsland🌋🇮🇸



Weer een vulkaanuitbarsting nabij Grindavik. pic.twitter.com/BzlUAAgwdk — Martijn Peters (@MartijnPeters_) February 8, 2024

«Προειδοποίηση: Άρχισε ηφαιστειακή έκρηξη βόρεια του Σιλινγκάρφελ», αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

Το κέντρο spa με θερμές πηγές Blue Lagoon που βρίσκεται κοντά έκλεισε σήμερα, προσθέτει.

Η προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε στις 14 Ιανουαρίου και διήρκεσε περίπου δύο μέρες, με ποτάμια λάβας να φτάνουν στα περίχωρα της πόλης Γκρίνταβικ, της οποίας οι σχεδόν 4.000 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, τυλίγοντας στις φλόγες ορισμένα σπίτια.

Το όρος Σιλινγκάρφελ βρίσκεται βόρεια της Γκρίνταβικ, αλλά προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν η σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου θα επηρεάσει την πόλη αυτή που δραστηριοποιείται στην αλιεία.

Οι αρχές της Ισλανδίας άρχισαν τον Νοέμβριο να σκάβουν αναχώματα που μπορούν να βοηθήσουν στην εκτροπή της ροής της λάβας μακριά από τα σπίτια και κρίσιμες υποδομές.

Μολονότι το επίπεδο της απειλής έχει υποβαθμιστεί από το σύστημα προειδοποίησης για εκρήξεις ηφαιστείων, οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν για περαιτέρω εκρήξεις καθώς το έδαφος στην περιοχή συνέχισε να ανυψώνεται λόγω της υπόγειας συσσώρευσης μάγματος.

Η Ισλανδία, το μέγεθος της οποίας είναι περίπου ίδιο με αυτό της αμερικανικής πολιτείας Κεντάκι, έχει πάνω από 30 ενεργά ηφαίστεια, τα οποία την καθιστούν δημοφιλή προορισμό του ηφαιστειακού τουρισμού – ενός εξειδικευμένου κλάδου που προσελκύει χιλιάδες ταξιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

