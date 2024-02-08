Η Βόρεια Κορέα μπορεί να έχει κλέψει ποσό ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας χάκερ για να χρηματοδοτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα αναφέρουν το πρακτορείο Reuters. και ο Guardian που επικαλούνται έκθεση επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ διερευνά σχεδόν 60 κυβερνοεπιθέσεις της Βόρειας Κορέας σε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Η Πιονγκγιάνγκ φέρεται να χρησιμοποίησε στη συνέχεια τα κλεμμένα χρήματα για να αναπτύξει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η επιτροπή ερευνά 58 ύποπτες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο της ΛΔΚ (Λαϊκή Δημοκρατίας Κορέας) σε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα μεταξύ 2017 και 2023, αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να βοηθούν στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής της ΛΔΚ», σύμφωνα με τους παρατηρητές του Οργανισμού.

Οι βορειοκορεατικές ομάδες χάκερ φέρεται να πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων, δήλωσαν οι παρατηρητές κυρώσεων στην ασιατική χώρα. Οι χάκερ ανήκουν στο Γενικό Γραφείο Πληροφοριών της ΛΔΚ.

Η αποστολή της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την έκθεση των παρατηρητών του ΟΗΕ. Η Πιονγκγιάνγκ έσχει παλαιότερα αρνηθεί τους ισχυρισμούς για πειρατεία ή άλλες κυβερνοεπιθέσεις.

Η έκθεση του ΟΗΕ επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί αυτόν τον μήνα ή στις αρχές του επόμενου, ανέφεραν διπλωμάτες.

Πηγή: skai.gr

