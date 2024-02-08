Πέντε εργαζόμενοι σε υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε συγκρούσεις με την αστυνομία της Αϊτής, καθώς συνεχίζονται εδώ και μέρες ογκώδεις διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα την αποχώρηση από την εξουσία του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, ο οποίος στη θεωρία όφειλε να εγκαταλείψει τον θώκο χθες, δυνάμει πολιτικής συμφωνίας που είχε υπογραφτεί το 2022.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς. Πέντε οπλισμένα μέλη δύναμης προστασίας των δασών, που πρόσφατα στασίασε εναντίον της κυβέρνησης, άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν, κατά την εκδοχή που έδωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Τρία μέλη της δύναμης συνελήφθησαν, πρόσθεσε.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν από την αρχή της εβδομάδας στην Πορτ-ο-Πρενς και σε άλλες περιοχές της χώρας, αξιώνοντας την αποχώρηση του επικεφαλής της κυβέρνησης.

«Είναι η κρίσιμη ημέρα, η ημέρα που ο Αριέλ Ανρί έπρεπε να εγκαταλείψει την εξουσία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο οδηγός μοτοταξί στο Πορτ-ο-Πρενς.

«Ελπίζω να δείξει λογική. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακουστεί η φωνή του λαού», είπε διαδηλωτής.

Δυνάμει συμφωνίας που κλείστηκε τον Δεκέμβριο του 2022, μερικούς μήνες μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, ο πρωθυπουργός όφειλε να οργανώσει εκλογές και να παραδώσει την εξουσία την 7η Φεβρουαρίου 2024.

Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Η προεδρία της φτωχότερης χώρας της Καραϊβικής παραμένει κενή.

Ο πρωθυπουργός Ανρί, στην εξουσία από το 2021, δεν έφερε «καμιά λύση στα προβλήματά μας», είπε άλλος διαδηλωτής.

«Η χώρα βρίσκεται υπό ομηρία των συμμοριών. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάτι να φάμε. Δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Δεν μπορούμε άλλο», έλεγε σαραντάρης άνεργος που κατέβηκε επίσης να διαδηλώσει.

Η Αϊτή παραμένει σε σοβαρή και πολυδιάστατη κρίση —ασφαλείας, ανθρωπιστική, δημόσιας υγείας, πολιτική...— καθώς βαριά οπλισμένες συμμορίες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της χώρας. Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών υπερδιπλασιάστηκε το 2023, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Η Δομινικανή Δημοκρατία σε «συναγερμό»

Οι διαδηλώσεις άρχισαν κατόπιν καλέσματος κομμάτων της αντιπολίτευσης και συμμετέχουν μέλη της Ταξιαρχίας Ασφαλείας των Προστατευόμενων Περιοχών (BSAP), που θεωρητικά εγγυάται την προστασία των δασών, όμως έχει εξεγερθεί εναντίον της κυβέρνησης.

Η 7η Φεβρουαρίου είναι ημερομηνία με ιδιαίτερη συμβολική σημασία στην Αϊτή, είναι η επέτειος της πτώσης της δικτατορίας των Ντιβαλιέ το 1986.

Προχθές Τρίτη αστυνομικό τμήμα την Ουαναμίντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, υπέστη επίθεση από ανθρώπους που συμμετείχαν σε πορεία, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Σημαντικοί οδικοί άξονες έχουν αποκλειστεί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι κλειστά από τη Δευτέρα εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

Χθες οι αρχές στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσαν πως κήρυξαν «κατάσταση συναγερμού» και ενίσχυσαν τα μέτρα στα σύνορα, εξαιτίας των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στην Αϊτή.

Η δολοφονία του προέδρου Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών το 2021 βύθισε τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου στο χάος.

Για να ξεπεραστεί η κρίση, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε τον Οκτώβριο το πράσινο φως για την ανάπτυξη στην Αϊτή πολυεθνικής δύναμης υπό την ηγεσία της Κένυας προκειμένου να υποστηριχθεί η αϊτινή αστυνομία, που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις πάνοπλες συμμορίες.

Όμως, στα τέλη του περασμένου μήνα, δικαστήριο του Ναϊρόμπι έφραξε τον δρόμο στην αποστολή των κενυατών αστυνομικών. Η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε πως θα αμφισβητήσει την απόφαση. Αυτή της Αϊτής ανέφερε πως διατηρεί ακόμη ελπίδες πως η αποστολή θα αναπτυχθεί όντως το προσεχές διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.