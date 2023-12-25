Μεσανατολικό: Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στη Γάζα κατηγορούν για βασανιστήρια τον ισραηλινό στρατό

Παλαιστίνιοι που αφέθηκαν ελεύθεροι αφού είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την Κυριακή ότι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια όσο ήταν υπό κράτηση, κάτι που διαψεύδουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Οι άνδρες αυτοί είναι κάποιοι από τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις 27 Οκτωβρίου, και ανακρίθηκαν ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Περίπου είκοσι από αυτούς εισήχθησαν σήμερα στο νοσοκομείο Νατζάρ της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Φέρουν μώλωπες και σημάδια από χτυπήματα στο σώμα τους», είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο Μαρουάν αλ Χαμς.

Ο ένας από τους πρώην κρατούμενους, ο 22χρονος Ναγιέφ Άλι, φέρει σημάδια από δέσιμο στους καρπούς του και αμυχές στο σώμα του, σύμφωνα με τις φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο νεαρός άνδρας εξήγησε ότι συνελήφθη στη συνοικία Ζεϊτούν, στην ανατολική Πόλη της Γάζας.

«Χώρισαν τους άνδρες από τις γυναίκες και μας κράτησε σε ένα σπίτι που είχαν καταλάβει (σ.σ. οι Ισραηλινοί στρατιώτες). Μας έδεσαν με χειροπέδες τα χέρια πίσω από την πλάτη επί δύο ημέρες. Δεν είχαμε τίποτα να πιούμε ή να φάτε, ούτε μας επέτρεπαν να χρησιμοποιήσουμε τις τουαλέτες, μόνο μας χτυπούσαν», υποστήριξε.

Ο Άλι είπε ότι οι κρατούμενοι συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια σε μια ζώνη στα σύνορα με το Ισραήλ όπου έκανε πολύ κρύο. «Μας έριξαν παγωμένο νερό προτού να μας μεταφέρουν σε μια φυλακή (σ.σ. στο Ισραήλ) όπου συνεχίστηκε το βασανιστήριο και τα χτυπήματα».

Ένας άλλος πρώην κρατούμενος, ο Χάμις αλ Μπαρντίνι, 55 ετών, είπε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες τον κακομεταχειρίστηκαν. «Μας έριχναν παγωμένο νερό στο κεφάλι όλη τη νύχτα και μας χτυπούσαν την ημέρα. Στη συνέχεια μας μετέφεραν σε μια φυλακή, δεν ξέρουμε πώς την λένε, ούτε πού βρίσκεται», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες αυτές, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. «Κατά την κράτησή τους οι ύποπτοι λαμβάνουν επαρκή τροφή και νερό και αντιμετωπίζονται με βάση το καθορισμένο πρωτόκολλο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός δέχτηκε έντονες επικρίσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, αφού προβλήθηκαν πλάνα που δείχνουν Παλαιστίνιους συλληφθέντες, μόνο με τα εσώρουχά τους, με δεμένα τα μάτια, φρουρούμενους από Ισραηλινούς στρατιώτες. Στις 19 Δεκεμβρίου ο στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για «τους θανάτους τρομοκρατών σε στρατιωτικά κέντρα κράτησης», χωρίς να διευκρινίσει πόσοι πέθαναν και ποιες ήταν οι συνθήκες του θανάτου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

