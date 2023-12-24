Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό στην περιοχή του Μουρμάνσκ

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πυρηνοκίνητο, ρωσικό παγοθραυστικό στην περιοχή του Μουρμάνσκ, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης επειγόντων περιστατικών.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής της. Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών, η πυρκαγιά έχει ήδη σβήσει. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA, το πυρηνοκίνητο πλοίο είναι το Sevmorput, το μοναδικό παγοθραυστικό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

