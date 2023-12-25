Τουλάχιστον 16 νεκροί σε επίθεση στην κεντρική Νιγηρία

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον δεκαέξι ανθρώπους χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια επίθεσης σε χωριό της κεντρικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε αξιωματικός του στρατού.

Ξέσπασαν επεισόδια μετά την επίθεση, όμως «η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο λοχαγός Όγια Τζέιμς.

Η σφαγή διαπράχθηκε στο χωριό Μούσου, στην πολιτεία Πλατό, περιοχή όπου επί χρόνια οι εντάσεις είναι πολλές και φονικές ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, μέλη διαφορετικών φυλών, καλλιεργητές και κτηνοτρόφους...

«Κοιμόμασταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν σφοδρά πυρά. Τρομάξαμε, δεν περιμέναμε καμιά επίθεση», εξήγησε ο Μάρκους Αμορούντου, κάτοικος του χωριού.

«Ο κόσμος κρύφτηκε, όμως οι δράστες αιχμαλώτισαν μεγάλο αριθμό δικών μας, κάποιοι σκοτώθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κέιλεμπ Μουφτγουάνγκ, καταδίκασε τη «βάρβαρη» και «αδικαιολόγητη» επίθεση.

Στην περιοχή στάλθηκαν εσπευσμένα αστυνομικοί και στρατιωτικοί για τη φύλαξή της και την αποτροπή ταραχών.

«Θα ληφθούν προληπτικά μέτρα (...) για την ανάσχεση των επιθέσεων εναντίον αθώων πολιτών», ανήγγειλε ο Γκιανγκ Μπέρε, εκπρόσωπος του κυβερνήτη.

Οι κάτοικοι της βόρειας και της κεντρικής Νιγηρίας είναι αντιμέτωποι με συχνές επιθέσεις αφενός οργανώσεων τζιχαντιστών κι αφετέρου συμμοριών κακοποιών που λεηλατούν χωριά, σφαγιάζουν κατοίκους ή προχωρούν σε απαγωγές για λύτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.