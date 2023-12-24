Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του κατέρριψαν τέσσερα ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη κατά το τελευταίο 24ωρο, δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είπε ότι το Κίεβο είχε καταρρίψει τρία ρωσικά βομβαρδιστικά.

Στην ημερήσια ενημέρωσή του, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε τρία μαχητικά αεροσκάφη Su-27, αλλά κι ένα τακτικό βομβαρδιστικό Su-24 στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντνίπρο στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.

Η ενημέρωση δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

