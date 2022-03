Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν όταν Ρώσοι βομβάρδισαν κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γκεραστσένκο.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε νωρίτερα ότι μια ρωσική οβίδα χτύπησε πολυκατοικία εννέα ορόφων και προκάλεσε ζημιές σε πολλά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με το Nexta, οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από το κτίριο 63 άτομα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων συνεχίζονται.

❗️Rescuers evacuated 63 people from the building. The fire was extinguished, but the search for people continues. — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Εν τω μεταξύ, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας πύργος τηλεόρασης κοντά στο Ρίβνε στη δυτική Ουκρανία χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν θύματα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους με στόχο διοικητικά κτίρια στο χωριό Stavische, στην περιοχή Ζιτομίρ.

UPDATE: 2 people found dead, 3 taken to the hospital as of 7:40 a.m. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, το κτίριο χτυπήθηκε γύρω στις 5 το πρωί, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων σήμερα

Σ' αυτό το κλίμα, νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την ακριβή ώρα έναρξης των διαβουλεύσεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ, ο ένας εκ των τριών Ουκρανών διαπραγματευτών, Νταβίντ Αραχαμία, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επανέναρξη των συνομιλιών, είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα χθες, τόσο ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου όσο και ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πάλι. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ασταμάτητα με τη μορφή βιντεοδιασκέψεων. Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν συνεχώς. Ένας μεγάλος αριθμός ζητημάτων απαιτεί συνεχή προσοχή. Τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί μια σύνοδος διαπραγματεύσεων για να συνοψιστούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα…» ανέφερε ο Ποντολιάκ σε ανάρτηση στο Twitter την Κυριακή.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

«Η Ρωσία αρχίζει να μιλά εποικοδομητικά», πρόσθεσε αργότερα μέσω του Telegram.

Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι διατύπωσαν μάλιστα τις πιο αισιόδοξες μέχρι στιγμής εκτιμήσεις τους σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αφησαν δε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα εντός ημερών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι είπε ότι οι προτάσεις της Ουκρανίας είναι «πολύ σκληρές» και αφορούν «πάνω από όλα την απόσυρση των στρατευμάτων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών».

«Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυριολεκτικά, σε λίγες μέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να «κάνουν τα πάντα» προκειμένου να κλειστεί «συνάντηση» του ιδίου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση χθες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει πράγματι συνάντηση των δύο ηγετών.

Διαπραγματευτές των δύο κρατών θα έχουν σήμερα συνομιλίες ψηφιακά.





