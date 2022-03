Ρωσικό βομβαρδισμό σε εννιαώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο καταγγέλλει η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης.

Μάλιστα, η πολυκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες μετά τον βομβαρδισμό και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με ουρκανικά μέσα, το κτίριο χτυπήθηκε γύρω στις 5 το πρωί

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO