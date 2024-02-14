Ο σάλος που έχει προκληθεί μετά την απονομή χάρης από την παραιτηθείσα πλέον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ, σε άνδρα που καταδικάστηκε για τη συγκάλυψη σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε οικοτροφείο, κινδυνεύει να πλήξει την κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν, η οποία προτάσσει τη δέσμευσή της στην οικογένεια και τις χριστιανικές αξίες.

Ο άνδρας στον οποίο έδωσε χάρη η Νόβακ καταδικάστηκε σε περισσότερα από τρία χρόνια φυλάκιση το 2018, επειδή πίεζε τα θύματα να ανακαλέσουν τους ισχυρισμούς τους για σεξουαλική κακοποίηση σε κρατικό οικοτροφείο από τον διευθυντή του, ο οποίος καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια για κακοποίηση τουλάχιστον 10 παιδιών μεταξύ 2004 και 2016.

Λόγω του σκανδάλου μέσα σε μία εβδομάδα παραιτήθηκαν δύο βασικοί πολιτικοί σύμμαχοι του Ούγγρου πρωθυπουργού – η πρόεδρος Καταλίν Νόβακ και η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γιούντιτ Βάρντα.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν προσπάθησε να στρέψει αλλού τη συζήτηση μετά την παραίτηση της Νόβακ το Σάββατο, τονίζοντας ότι υπάρχουν επιπτώσεις για τα λάθη που κάνουν τα στελέχη του, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση.

Όμως τα μέσα ενημέρωσης και η αντιπολίτευση δεν έχουν αφήσει το θέμα να ξεχαστεί και τώρα αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την προεδρική χάρη που δόθηκε τον Απρίλιο του 2023, αλλά έγινε γνωστή για πρώτη φορά στις 2 Φεβρουαρίου από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο 444.hu.

Ο Ορμπάν δεν έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις από την Πέμπτη και δεν έχει σχολιάσει τις δύο παραιτήσεις. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της χώρας, στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την ατζέντα της κυβέρνησης για το 2024.

«Ο πρωθυπουργός έχει ήδη εκφράσει την άποψή του για το θέμα της απονομής χάρης. Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της κανονικά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπερταλάν Χαβάσι σε μέιλ του προς το Reuters.

Ο Ορμπάν υπέβαλε στο κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα συνταγματική τροποποίηση που απαγορεύει την απονομή χάρης για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος παιδιών.

Αυτό ερμηνεύτηκε από τους πολιτικούς αναλυτές ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Νόβακ, η οποία παραιτήθηκε δύο ημέρες αργότερα από βουλεύτρια του Fidesz και «αποχώρησε από τη δημόσια ζωή».

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γιούντιτ Βάργκα αναμενόταν να είναι επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του Fidesz. Τώρα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα πάρει τη θέση της.

Στο στόχαστρο η «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» κυβέρνηση του Όρμπαν

Όμως η πιο δύσκολη περίοδος των 14 ετών που βρίσκεται ο Ορμπαν στην εξουσία δεν έχει τελειώσει: τα μέσα ενημέρωσης της Ουγγαρίας να εξακολουθούν να καλύπτουν εκτενώς το σκάνδαλο και γνωστοί influencer να έχουν ανακοινώσει τη διεξαγωγή νέας πορείας διαμαρτυρίας μεθαύριο Παρασκευή.

Ο Ορμπάν παρουσιάζεται ως προστάτης των χριστιανικών αξιών έναντι του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού. Τονίζει ότι επιθυμεί να προστατεύσει τα παιδιά από τους ακτιβιστές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που, όπως λέει, περιδιαβαίνουν στα σχολεία: ένα από τα πολλά ζητήματα για τα οποία έχει έρθει σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αποκάλυψη για την απονομή χάρης προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης και εννέα influencers, μεταξύ αυτών ο ιδιαίτερα δημοφιλής τραγουδιστής Azahriah, έχουν καλέσει σε διαμαρτυρία την Παρασκευή.

Η αναταραχή αυτή δεν απειλεί άμεσα την κυβέρνησή του, με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες για το 2026, ωστόσο σημειώνεται λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, στις οποίες το κόμμα του ελπίζει να σημειώσει κέρδη εκμεταλλευόμενο την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.

Το σκάνδαλο βοήθησε «να αποκαλυφθεί το ιδεολογικό επίχρισμα των υποτιθέμενων οικογενειακών αξιών και της συντηρητικής αγνότητας», σχολιάζει ο Ρότζερ Χίλτον ερευνητής στο think tank GLOBSEC.

«Αν αυτό συνεχίσει να αποκαλύπτεται σταδιακά, εκεί κρύβεται ο πραγματικός κίνδυνος για την επιβίωση του Ορμπάν», συνεχίζει, σημειώνοντας παρ' όλα αυτά ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός μάλλον θα ανακάμψει από το σκάνδαλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.