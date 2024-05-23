Η Βουδαπέστη γνωστοποίησε ότι δεν θα εκτελέσει στην επικράτειά της ένα ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) προχωρήσει τελικά στην έκδοση του εντάλματος αυτού.

Ο εισαγγελέας του Καρίμ Χαν ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως η «εσκεμμένη πρόκληση λιμού αμάχων», «ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή/και δολοφονία». Παράλληλα ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης τριών ηγετικών στελεχών της Χαμάς για παρόμοια εγκλήματα.

Ο Ούγγρος υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γκέργκελι Γκούλιας, ανέφερε σήμερα σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη ότι η Ουγγαρία δεν θα συνελάμβανε τον Νετανιάχου στην περίπτωση που επισκέπτονταν την χώρα.

Η Ουγγαρία έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης που ίδρυσε το ΔΠΔ, αλλά ο Γκιούλιας υποστήριξε ότι διατάξεις για την εκτέλεση αποφάσεων του Δικαστηρίου δεν έχουν ακόμη πλήρη ισχύ στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που θεωρείται σύμμαχος του Νετανιάχου, καταδίκασε ως «εξωφρενική» και «ντροπιαστική την νομική κίνηση του ΔΠΔ κατά των Ισραηλινών ηγετών.

Οι δικαστές του προανακριτικού τμήματος του ΔΠΔ αναμένεται να αποφασίσουν τώρα αν θα εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης που ζήτησε ο εισαγγελέας Χαν, μια εξέλιξη που σημαίνει ότι μπορεί να κινηθεί επίσημη νομική διαδικασία εναντίον των κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουδαπέστη και πέρυσι είχε δηλώσει ότι δεν θα εκτελούσε το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

