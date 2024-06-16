Την υποψηφιότητά της για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα η πρώην βουλευτής και αδελφή της Μαρίν Λε πέν, Μαρί - Καρολίν Λε πέν.
Η 64χρονη Μαρί - Καρολίν Λε πέν, η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του Ζαν -Μαρί Λε Πεν θα είναι υποψήφια στην πρώην εκλογική περιφέρεια του Φρανσουά Φιγιόν, στην περιφέρεια Σάρθ.
Το 1988, η Μαρί - Καρολίν Λεπέν, μαζί με τον σύζυγό της Φιλίπ Ολιβιέρ, είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Ρεπουμπλικανικό Κίνημά του (MNR) του Bruno Mégret το 1988. Τότε, η Μαρί -Καρολίν Λεπέν είχε έρθει σε αντίθεση με την οικογένειά της, συμφιλιώθηκε στη συνέχεια μαζί τους και επέστρεψε στο Εθνικό Μέτωπο το 2016.
C’est parti pour la victoire !🇫🇷
4eme circonscription de la #Sarthe#UnionNationale #RassemblementNationa pic.twitter.com/lcxDvhTFUU
— Marie Caroline Le Pen (@MCarolineLePen) June 16, 2024
Υπενθυμίζεται ότι από το 1992 έως το 2004 ήταν περιφερειακή σύμβουλος του ακροδεξιού κόμματα στο Ile-de-France και επανεξελέγη ξανά το 2021, ενώ τον Ιούνιο του 2022 δεν κατάφερε να εκλεγεί στην περιφέρεια Neuilly-sur-Seine.
Η κόρη της, Nolwenn Olivier, είναι σύντροφος του προέδρου του κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», Ζορντάν Μπαρντελά.
Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen, sera candidate aux législatives dans la quatrième circonscription de la Sarthe, ancienne circonscription de François Fillon, a-t-elle annoncé sur X #AFP pic.twitter.com/1taJMpLauq— Agence France-Presse (@afpfr) June 16, 2024
