Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρί - Καρολίν Λεπέν: Υποψήφια στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές η αδελφή της Μαρίν Λε Πεν

Η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του Ζαν -Μαρί Λε Πεν  και «πεθερά» του Ζορντάν Μπαρντελά ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στην περιφέρεια Σάρθ

Γαλλία: Υποψήφια στην περιφέρεια Σαρθ για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές η αδελφή της Μαρίν Λε Πεν

Την υποψηφιότητά της για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα η πρώην βουλευτής και αδελφή της Μαρίν Λε πέν,  Μαρί - Καρολίν Λε πέν.

Η  64χρονη Μαρί - Καρολίν Λε πέν, η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του Ζαν -Μαρί Λε Πεν  θα είναι υποψήφια στην πρώην εκλογική περιφέρεια του Φρανσουά Φιγιόν, στην περιφέρεια Σάρθ. 

Το 1988, η Μαρί - Καρολίν Λεπέν, μαζί με τον σύζυγό της Φιλίπ Ολιβιέρ, είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Ρεπουμπλικανικό Κίνημά του (MNR) του Bruno Mégret το 1988. Τότε, η Μαρί -Καρολίν Λεπέν είχε έρθει σε αντίθεση με την οικογένειά της, συμφιλιώθηκε στη συνέχεια μαζί τους και επέστρεψε στο Εθνικό Μέτωπο το 2016.

C’est parti pour la victoire !🇫🇷
4eme circonscription de la #Sarthe#UnionNationale #RassemblementNationa pic.twitter.com/lcxDvhTFUU

Υπενθυμίζεται ότι από το 1992 έως το 2004 ήταν περιφερειακή σύμβουλος του ακροδεξιού κόμματα στο Ile-de-France και επανεξελέγη ξανά το 2021, ενώ τον Ιούνιο του 2022 δεν κατάφερε να εκλεγεί στην περιφέρεια Neuilly-sur-Seine. 

Η κόρη της, Nolwenn Olivier,  είναι σύντροφος του προέδρου του κόμματος «Εθνικός Συναγερμός»,  Ζορντάν Μπαρντελά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Εκλογές στη Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark