Την υποψηφιότητά της για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα η πρώην βουλευτής και αδελφή της Μαρίν Λε πέν, Μαρί - Καρολίν Λε πέν.

Η 64χρονη Μαρί - Καρολίν Λε πέν, η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του Ζαν -Μαρί Λε Πεν θα είναι υποψήφια στην πρώην εκλογική περιφέρεια του Φρανσουά Φιγιόν, στην περιφέρεια Σάρθ.

Το 1988, η Μαρί - Καρολίν Λεπέν, μαζί με τον σύζυγό της Φιλίπ Ολιβιέρ, είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Ρεπουμπλικανικό Κίνημά του (MNR) του Bruno Mégret το 1988. Τότε, η Μαρί -Καρολίν Λεπέν είχε έρθει σε αντίθεση με την οικογένειά της, συμφιλιώθηκε στη συνέχεια μαζί τους και επέστρεψε στο Εθνικό Μέτωπο το 2016.

Υπενθυμίζεται ότι από το 1992 έως το 2004 ήταν περιφερειακή σύμβουλος του ακροδεξιού κόμματα στο Ile-de-France και επανεξελέγη ξανά το 2021, ενώ τον Ιούνιο του 2022 δεν κατάφερε να εκλεγεί στην περιφέρεια Neuilly-sur-Seine.

Η κόρη της, Nolwenn Olivier, είναι σύντροφος του προέδρου του κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», Ζορντάν Μπαρντελά.

