Μεγάλη επιχείρηση στο Αμβούργο - «Εξουδετερώθηκε» ανδρας που απειλούσε με τσεκούρι πριν από αγώνα - Βίντεο

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον άνδρα,  κοντά σε μια ζώνη φιλάθλων για τους οπαδούς της Ολλανδίας - Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο άνδρας κατέληξε 

αμβουργο
Μεγάλη επιχείρηση διεξάγεται στο κέντρο του Αμβούργου, μετά την απειλή που δέχθηκαν αστυνομικοί από έναν άνδρα με τσεκούρι, κοντά σε ζώνη φιλάθλων για τους οπαδούς της Εθνικής Ολλανδίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας ήταν οπλισμένος με αξίνα και εκρηκτικό μηχανισμό και κινήθηκε επιθετικά προς τους στυνομικούς, πίσω από οδόφραγμα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον άνδρα, ο οποίος δέχεται ιατρική φροντίδα.

Τοπικά μέσα ανεφέρουν ότι ο άνδρας κατέληξε

Η Ολλανδία παίζει με την Πολωνία στην πόλη αργότερα σήμερα και - με εξαίρεση αυτό το περιστατικό - η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γερμανία Αμβούργο Euro 2024
