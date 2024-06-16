18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μεγάλη επιχείρηση διεξάγεται στο κέντρο του Αμβούργου, μετά την απειλή που δέχθηκαν αστυνομικοί από έναν άνδρα με τσεκούρι, κοντά σε ζώνη φιλάθλων για τους οπαδούς της Εθνικής Ολλανδίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας ήταν οπλισμένος με αξίνα και εκρηκτικό μηχανισμό και κινήθηκε επιθετικά προς τους στυνομικούς, πίσω από οδόφραγμα.

In Hamburg hat die Polizei einen Mann, der mit einer Spitzhacke bewaffnet war und einen Brandsatz mit sich führte, niedergeschossen. Alle Informationen: https://t.co/YYSAz3uUCW pic.twitter.com/YDoTdXw3DM — NIUS (@niusde_) June 16, 2024

Η αστυνομία αναφέρει ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον άνδρα, ο οποίος δέχεται ιατρική φροντίδα.

Τοπικά μέσα ανεφέρουν ότι ο άνδρας κατέληξε.

⚡#BREAKING GERMANY: The Police shoot axe-wielding man in Hamburg.



Police have neutralised a suspect with an axe near a fan complex at the famous Reeperbahn in Hamburg, Germany. pic.twitter.com/o1NOvDUrqj — The Outpost (@outpostosint) June 16, 2024

Η Ολλανδία παίζει με την Πολωνία στην πόλη αργότερα σήμερα και - με εξαίρεση αυτό το περιστατικό - η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική.

