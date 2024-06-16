Λογαριασμός
Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία το παιχνίδι στον Άγιο Δομίνικο αλλάζει και γίνεται ατομικό! 

Μετά την αποχώρηση του Χριστόφορου Ταξίδη οι πέντε Survivors πρέπει να ξεχάσουν τις ομάδες και πλέον να μάχονται μόνο για τον εαυτό τους. Θα καταφέρουν να αφήσουν στην άκρη φιλίες και συμπάθειες και να πάρουν το πολυπόθητο κολιέ της ασυλίας;

Η στάση της Δώρας την ώρα που αγωνίζεται με την Κατερίνα εξοργίζει τον Ντάνιελ και τον Φάνη που θεωρούν πως χαρίζει τον αγώνα στη φίλη της. Παίρνει αυτό το ρίσκο η Δώρα ή όντως δε βρίσκει το στόχο;

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ 

