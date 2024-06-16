Στην ολομέλεια της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ουκρανία, τοποθετήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον των παγκόσμιων ηγετών και αξιωματούχων που λαμβάνουν μέρος.

«Είμαστε όλοι εδώ για να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και να διατρανώσουμε τη σημασία της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσουμε σε όλους ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο, ότι οι χώρες και οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους και να καθορίζουν το μέλλον τους.

Και βεβαίως η πυρηνική ασφάλεια δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ούτε και η επισιτιστική ασφάλεια. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αποτέλεσμα μιας συνθηκολόγησης και γι αυτό θα βοηθήσουμε την Ουκρανία με όλες μας τις δυνάμεις να φτάσει σε μία διαρκή και δίκαιη ειρήνη μέσω σωστών διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

Αργότερα ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει και παρέμβαση στην ομάδα εργασίας για τη θεματική της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο δεν ήταν φανερό ότι αυτή η Σύνοδος θα λάμβανε χώρα. Η Ρωσία έκανε ό, τι μπορούσε για να μην γίνει. Σήμερα όμως, 109 χώρες και διεθνείς οργανισμοί εκπροσωπούνται γύρω από αυτό το τραπέζι, καταδεικνύοντας, όπως είπε και ο Ολλανδός πρωθυπουργός, ότι η σύρραξη στην Ουκρανία είναι παγκόσμιο ζήτημα. Πολλά συζητήθηκαν στις συνεδρίες μας. Πρώτα απ όλα η ασφάλεια των τροφίμων, η επισιτιστικής επισιτιστική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος της Κένυας ανέφερε τις επιπτώσεις που είχε στους αγρότες η έλλειψη των σιτηρών και των λιπασμάτων. Βεβαίως, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο φωτίζει τη σημασία της πλήρους και ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την υποστήριξη της Ουκρανίας για την ανοικοδόμηση της. Ήμουν στην Οδησσό με τον Βλαντιμίρ όταν χτύπησε ένας πύραυλος στο λιμάνι. Πρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο των εξαγωγών προκειμένου από την Ουκρανία για να διατηρήσουμε την επισιτιστική ασφάλεια.

Επιπλέον, είμαστε όλοι εδώ για να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και να διατρανώσουμε τη σημασία της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσουμε σε όλους ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο, ότι οι χώρες και οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους και να καθορίζουν το μέλλον τους.

Και βεβαίως η πυρηνική ασφάλεια δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ούτε και η επισιτιστική ασφάλεια. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αποτέλεσμα μιας συνθηκολόγησης και γι αυτό θα βοηθήσουμε την Ουκρανία με όλες μας τις δυνάμεις να φτάσει σε μία διαρκή και δίκαιη ειρήνη μέσω σωστών διαπραγματεύσεων.

Τέλος, θα ήθελα να θίξω το θέμα της σημασίας του ανθρωπιστικού δικαίου όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για το Σουδάν και τη Γάζα, την προστασία των αμάχων. Και βεβαίως να διασφαλίσουμε την επιστροφή των ομήρων, να γίνει απελευθέρωση κρατουμένων, πολέμου και απαχθέντων παιδιών».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.