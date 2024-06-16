Κεχαγιά: Άτολμος ο ανασχηματισμός του Μητσοτάκη – Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόεδρο

«Ο κ. Μητσοτάκης υπέστη μια εκλογική καθίζηση και έπρεπε να κάνει κάτι, που όπως διαπιστώσαμε έγινε για τα μάτια του κόσμου. Ένας άτολμος ανασχηματισμός», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Βούλα Κεχαγιά.

Αναφερόμενη στις συζητήσεις περί συγκρότησης της ευρύτερης κεντροαριστεράς και αν θα αναληφθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κ. Κεχαγιά σημείωσε: «Εμείς, από την άλλη πλευρά, έχουμε εξαγγείλει διά του προέδρου Καταστατικό Συνέδριο αρχές Οκτωβρίου. Μετά το συνέδριο, εφόσον περάσουν οι απαραίτητες καταστατικές αλλαγές, θα έχουμε ως είθισται και εκλογή οργάνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόεδρο, έχει εκλεγεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και δεν αμφισβητείται, σε αντίθεση με άλλα κόμματα. Ωστόσο, δεν ταιριάζει σε μένα ως εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζω τις εσωτερικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες βεβαίως και παρακολουθούμε ωστόσο τηρούμε τις δέουσες αποστάσεις για λόγους δεοντολογίας και ηθικής τάξης».

«Να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας είπε ότι εφόσον η συνεργασία την οποία έχουμε απευθύνει στο ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο προχωρήσει θα επεκταθεί ενδεχομένως και σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις σε σωματεία, σε μεγάλα επιμελητήρια. Αυτά μπορούν να είναι ένα πρόκριμα που εφόσον ευοδωθεί, και δούμε ότι και οι άλλες πλευρές θέλουν γιατί δεν υπάρχει αντίδραση, να υπάρξει συνεργασία κοινοβουλευτικών ομάδων μέσα στη Βουλή, να ψηφίζουμε προτάσεις νόμου που θα ασκούν πίεση στην κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά

«Η Νέα Αριστερά είναι μια ιδιάζουσα, ξεχωριστή περίπτωση. Η ενδεκαμελής κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς συγκροτήθηκε έπειτα από διάσπαση και μάλιστα διάσπαση συντελέστηκε τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές του προηγούμενου Ιουνίου. Εμείς λέμε φέρτε πίσω τις έδρες, εμείς λέμε ότι αυτό που έγινε δεν ήταν καθόλου σωστό, και χρησιμοποιώ επιεικείς όρους και καθόλου αυστηρούς γιατί είναι Κυριακή πρωί, έχουμε μιλήσει για αποστασία και λέμε ότι υπό αυτούς τους όρους εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Επίσης, λέμε και κάτι άλλο: Φαίνεται ότι και η κοινωνία δεν συζητά με τη Νέα Αριστερά, δηλαδή τα εκλογικά αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής κατέδειξαν ότι οι έντεκα έδρες που πήραν, που άρπαξαν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχουν καμία κοινωνική αντιστοίχιση. Το 2.4% της Νέας Αριστεράς δεν νομίζω ότι επιτρέπει να γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση».

Για την εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την επιβράβευση των βουλευτών που μετείχαν στην εξεταστική για τα Τέμπη

«Η προοπτική υπάρχει για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ωστόσο τα αποτελέσματα δε μπορούμε να τα βλέπουμε μεμονωμένα μόνο για το κόμμα μας αλλά συνολικά. Τι έγινε στο πολιτικό σκηνικό; Δεν μπορούμε να μην δούμε την καθίζηση, την πτώση από ουρανοξύστη, στο έδαφος με το κεφάλι της Νέας Δημοκρατίας που από το 41% πήγε στο 28% ή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, αφού έπεσε -όπως λέτε- και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να γίνει δεύτερο κόμμα, όπως διακήρυσσαν τα στελέχη και η ηγεσία του, το βλέπουμε λοιπόν συνολικά.

Λέμε ότι στόχος της πτώσης, της αποδυνάμωσης, της Νέας Δημοκρατίας έχει επιτευχθεί. Δεύτερον στόχος του να παραμείνουμε δεύτερο κόμμα έχει επιτευχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα; Ενδεχομένως θα μπορούσαμε, έχουμε όμως περάσει, χωρίς αυτό να είναι μονίμως μια δικαιολογία ή αιτιολογία, από μια διπλή διάσπαση και από πολλά εσωτερικά τραύματα. Θεωρούμε ότι εάν υπήρχε περισσότερος χρόνος από τα τέλη Φλεβάρη που έληξε το συνέδριο μας μέχρι την 9η Ιουνίου ενδεχομένως να είχαμε αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν εφησυχάζουμε, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είτε σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, είτε μόνοι μας, εφόσον υπάρξει απορριπτική διάθεση ούτως ώστε να πιέσουμε τόσο πολύ την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που να αναγκαστεί να αλλάξει τις πολιτικές της, γιατί τα πρόσωπα που άλλαξε είναι ένα εσωκομματικό ανακάτεμα της τράπουλας με συμβιβαστικές διαθέσεις, εξισορροπητικές τάσεις.

Επιπλέον, να σας πω ότι αυτή η επιβράβευση προσώπων που ήταν στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, πρόσωπα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που έβαζαν προσχώματα στην εξεταστική λέει πολλά. Οι άνθρωποι που έβαλαν εμπόδια στο να υπάρξει η αποτύπωση της αλήθειας, που απέρριπταν καίριους μάρτυρες στην επιτροπή, επιβραβεύτηκαν αναλαμβάνοντας χαρτοφυλάκια. Είναι γεγονός. Διότι εάν οι αλλαγές έγιναν επειδή υπήρχαν πρόβλημα στα χαρτοφυλάκια θα βλέπαμε να αλλάζει, για παράδειγμα, ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος έχει διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο παραπαίει. Βλέπουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές στα νοσοκομεία, δεκάδες καταγγελίες από συμπολίτες μας κάθε μέρα αλλά ο κ. Γεωργιάδης έχει βάλει ως στόχο όχι μόνο τη διάλυση αλλά την εισβολή από το παράθυρο και από τη πίσω πόρτα του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Το ίδιο γίνεται και στην παιδεία.

Πηγή: skai.gr

