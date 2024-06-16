F.R.I.E.N.D.S. Forever! Η Jennifer Aniston ευχήθηκε στην Courteney Cox με τον πιο τρυφερό τρόπο

Σε γενικές γραμμές και οι έξι πρωταγωνιστές που λατρεύτηκαν παγκόσμια για το σήριαλ της καρδιάς μας, παρέμειναν φίλοι από τότε.

Η Jennifer Aniston όμως και η Courteney Cox είναι πολύ περισσότερο από απλές φίλες. Είναι οικογένεια. Μην ξεχνάτε πως η Aniston έγινε και νονά της 19χρονης πλέον κόρης της κολλητής της, Coco Arquete. Κι αν για κάτι είναι ευγνώμονες για την επιλογή τους στο casting αυτό δεν είναι τόσο η φήμη και τα χρήματα που τους έφερε απλόχερα. Είναι κυρίως οι σχέση ζωής που έχτισαν μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια και που παραμένει αναλλοίωτη.

Χθες η Courteney Cox είχε γενέθλια και έκλεισε τα 60 της χρόνια και φυσικά η Jennifer Aniston εκτός από ιδιωτικά της ευχήθηκε και δημόσια με ένα ιδιαίτερα τρυφερό και αστείο ποστ που συνόδευσε με άφθονο προσωπικό υλικό από το προσωπικό της αρχείο.

«Γιορτάζουμε αυτό το ισχυρό, μαγικό, μυστικιστικό, ενδιαφέρον, νοιαστικό, άγρια ταλαντούχο κορίτσι σήμερα!!! H γλυκιά μου CC Courtney Cox είναι αστεία όσο καμία άλλη, ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ μέσα και έξω.

Ανεξάρτητη με τον πιο υπέροχο τρόπο, νοιάζεται για όλους ακόμα κι αν δεν σε ξέρει. Να τρέμει τα σκυλιά, και παράλληλα να μην την έχω δει ποτέ να ΜΗΝ έχει τουλάχιστον δύο από αυτά. Απόλυτα πιστή μέχρι το τέλος. Θα ανακαινίσει ένα δωμάτιο όπως κανένας άλλος. Θα εντοπίσει μια μουντζούρα σε ένα παράθυρο από ένα μίλι (κυριολεκτικά) μακριά.

Δεν τη νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι!! Δεν μπορώ να φανταστώ τον κόσμο χωρίς αυτήν.

Είναι μια από τις μεγάλες μου τιμές να την αποκαλώ μια από τις καλύτερες φίλες μου για μια ζωή… Χρόνια πολλά CC. Σ'αγαπώ!»

