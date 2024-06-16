Λογαριασμός
Τρενάκι του τρόμου κυριολεκτικά στη Βρετανία: Βαγόνι rollercoaster κόλλησε για μια ώρα στα 72 μέτρα

Το Hyperia - τo ψηλότερο rollercoaster της Βρετανίας - υπέστη ξαφνικά βλάβη με αποτέλεσμα όσοι ήταν επάνω να εγκλωβιστούν στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής

λουνα παρκ

Μια μαρτυρική ώρα τρόμου πέρασαν επισκέπτες που ανέβηκαν στο ψηλότερο rollercoaster της Βρετανίας, στο πάρκο ψυχαγωγίας Thorpe Park’s. 

Το Hyperia υπέστη ξαφνικά βλάβη το Σάββατο το απόγευμα, με αποτέλεσμα όσοι ήταν επάνω να μείνουν «κρεμασμένοι» στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής – 72 μέτρα από το έδαφος – τουλάχιστον για μία ώρα. 

Υπάλληλοι του πάρκου ψυχαγωγίας σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή για να καθησυχάσουν τους έντρομους επιβάτες ενώ μετά από μία ώρα η βλάβη αποκαταστάθηκε και το βαγόνι επέστρεψε τη βάση του.

roller

Ολοι ήταν καλά στην υγεία τους ενώ το πάρκο έκλεισε για την υπόλοιπη ημέρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βρετανία λούνα παρκ
