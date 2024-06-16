Μια μαρτυρική ώρα τρόμου πέρασαν επισκέπτες που ανέβηκαν στο ψηλότερο rollercoaster της Βρετανίας, στο πάρκο ψυχαγωγίας Thorpe Park’s.

Το Hyperia υπέστη ξαφνικά βλάβη το Σάββατο το απόγευμα, με αποτέλεσμα όσοι ήταν επάνω να μείνουν «κρεμασμένοι» στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής – 72 μέτρα από το έδαφος – τουλάχιστον για μία ώρα.

Hyperia broken and actively being evacuated pic.twitter.com/0T5NngkKmn — - Hazza - 006 - (@RainbowTudor) June 15, 2024

Υπάλληλοι του πάρκου ψυχαγωγίας σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή για να καθησυχάσουν τους έντρομους επιβάτες ενώ μετά από μία ώρα η βλάβη αποκαταστάθηκε και το βαγόνι επέστρεψε τη βάση του.

Ολοι ήταν καλά στην υγεία τους ενώ το πάρκο έκλεισε για την υπόλοιπη ημέρα.

