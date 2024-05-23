G7- Μεσανατολικό: Η Γέλεν φοβάται για «ανθρωπιστική κρίση»

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε σήμερα πως φοβάται "ανθρωπιστική κρίση" αν το Ισραήλ θέσει σε εφαρμογή την απειλή του να στερήσει τις παλαιστινιακές τράπεζες από την πρόσβαση στο δικό του τραπεζικό σύστημα, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό ζωτικής σημασίας συναλλαγές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

"Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για τις απειλές του Ισραήλ ότι θα λάβει μέτρα που θα αποκόπτουν τις παλαιστινιακές τράπεζες από τις ισραηλινές τράπεζες", δήλωσε η Γέλεν σε συνέντευξη Τύπου κατά την έναρξη της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που διεξάγεται στη Στρέζα, στην Ιταλία.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπελαζέλ Σμότριχ δήλωσε πως το Ισραήλ μπορεί να μην ανανεώσει μία εξαίρεση (waiver) που λήγει την 1η Ιουλίου η οποία επιτρέπει στις ισραηλινές τράπεζες να διεκπεραιώνουν πληρωμές σε σέκελ για υπηρεσίες, και μισθούς για την Παλαιστινιακή Αρχή.

"Αυτοί οι τραπεζικοί δίαυλοι είναι κρίσιμης σημασίας για τη διεκπεραίωση συναλλαγών που επιτρέπουν εισαγωγές αξίας σχεδόν οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από το Ισραήλ, περιλαμβανομένου ηλεκτρισμού, νερού, καυσίμων, και τροφίμων, και διευκολύνουν εξαγωγές ύψους σχεδόν 2 δισ. δολαρίων ετησίως από τις οποίες εξαρτάται ο βιοπορισμός των Παλαιστινίων", είπε η Γέλεν.

Διευκρίνισε πως απηύθυνε επιστολή προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα αυτό.

"Πιστεύω πως η αποκοπή των παλαιστινιακών τραπεζών από τις ισραηλινές ομόλογές τους θα προκαλούσε ανθρωπιστική κρίση", επέμεινε. Το θέμα μπορεί να συζητηθεί στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 και "περιμένω πως και άλλες χώρες θα εκφράσουν την ανησυχία τους σχετικά με τον αντίκτυπο μιας τέτοιας απόφασης στην οικονομία της Δυτικής Όχθης".

"Πιστεύω πως αυτό θα έχει επίσης πολύ αρνητικές συνέπειες για το Ισραήλ", συνέχισε η Τζάνετ Γέλεν που εξέφρασε επίσης ανησυχία για την παρακράτηση από το Ισραήλ εσόδων από φόρους που συλλέγει εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής και στην οποία θα πρέπει να τα παραδίδει βάσει των συμφωνιών του Όσλο που υπογράφηκαν το 1994.

Μετά τις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ σταμάτησε να μεταφέρει στο σύνολό τους αυτά τα φορολογικά έσοδα, λέγοντας ότι αρνείται να χρηματοδοτήσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ασκεί την εξουσία στη Γάζα από το 2007 και το οποία θεωρεί "τρομοκρατική οργάνωση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.