Η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε στην Ουγγαρία προθεσμία δύο μηνών για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που δημιουργεί ο νόμος που επιβάλλει ποινές φυλάκισης σε οργανώσεις που δέχονται ξένους πόρους για πολιτικούς σκοπούς, πριν η υπόθεση διαβιβασθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε τον Φεβρουάριο διαδικασία επί παραβάσει για τον νόμο «προστασίας της εθνικής κυριαρχίας», που ψηφίσθηκε τον Δεκέμβριο με το αιτιολογικό ότι παραβιάζει τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η απάντηση της Βουδαπέστης στην γνωστοποίηση που έλαβε τον Φεβρουάριο δεν αμβλύνει τις ανησυχίες των Βρυξελλών.

Η Επιτροπή έστειλε πλέον στη Βουδαπέστη αιτιολογημένη γνώμη, που αποτελεί επίσημο αίτημα για συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό δίνει στην Ουγγαρία δύο μήνες για να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Αν η Ουγγαρία δεν συμμορφωθεί, η Κομισιόν δύναται να διαβιβάσει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ουγγρικός νόμος συστήνει χωριστή αρχή για να αναζητεί και να παρακολουθεί τους κινδύνους ξένης πολιτικής ανάμειξης. Μπορεί να τιμωρεί την ξένη χρηματοδότηση κομμάτων ή οργανώσεων με έως και τριετή φυλάκιση.

Σύμφωνα με κυβερνών κόμμα του Βίκτορ Ορμπαν, Fidesz , ο νόμος είναι αναγκαίος για την προστασία κατά της ξένης πολιτικής ανάμειξης.

Πηγή: skai.gr

