Βέμπερ: Η ηγεσία του VMRO- DPMNE πρέπει να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών

«Η ηγεσία VMRO- DPMNE θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως τις δεσμευτικές διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών και να χρησιμοποιεί με συνέπεια το όνομα "Βόρεια Μακεδονία"» αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Η τήρηση των διεθνών συμφωνιών είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για εμάς στο ΕΛΚ» σημειώνει υπογραμμίζοντας ότι διαφορετικά η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει και η ΕΕ δεν θα το δεχτεί αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

