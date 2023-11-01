Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν σήμερα τις βιαιότητες που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι σε βάρος των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι είναι "απίστευτα αποσταθεροποιητικές" και προέτρεψε το Ισραήλ να τις καταστείλει.

Οι επιθέσεις εποίκων στην Δυτική Όχθη είναι «απίστευτα αποσταθεροποιητικές και αντιπαραγωγικές για την ασφάλεια μακροπρόθεσμα του Ισραήλ, εκτός του ότι είναι, βέβαια, εξαιρετικά ζημιογόνες για τους Παλαιστίνιους που ζουν στην Δυτική Όχθη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ στους δημοσιογράφους.

«Τους στείλαμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα: αυτό είναι απαράδεκτο, πρέπει να σταματήσει και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Μίλερ, αναφερόμενος στις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ισραηλινής κυβέρνησης.

Παλαιστινιακό έδαφος, κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, η Δυτική Όχθη μαστίζεται από μια κλιμάκωση της βίας από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της ισλαμιστικής Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η Δυτική Όχθη είναι το πεδίο πολλών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, βιαιοπραγιών Ισραηλινών εποίκων κατά του παλαιστινιακού λαού και παλαιστινιακών επιθέσεων κατά των εβραϊκών οικισμών και των ισραηλινών δυνάμεων.

Περισσότεροι από 125 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από πυρά στρατιωτών ή Ισραηλινών εποίκων από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

